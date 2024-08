170 tähden tatuointia (ja niiden merkitykset): 19 tyyppiä

Tähdet ovat monien kulttuuriemme, uskontojen ja uskomusjärjestelmien vanhimpia symboleja maailmassa, mikä tekee tästä kuvasta yhden maailman tehokkaimmista. Nämä merkitykset voivat olla myös henkilökohtaisia: saatat esimerkiksi haluta saada tähtitatuoinnin symboloimaan tiettyä tavoitetta, jota yrität saavuttaa, tai jotain, jonka olet saavuttanut.

Tähdet yhdistetään usein muihin kuviin ja symboleihin yksilöllisen tatuoinnin merkityksen parantamiseksi ja monimutkaisemman ja mielenkiintoisemman suunnittelun luomiseksi. Tähtitatuoinnit voidaan piirtää myös tyyliin, joka edustaa tiettyä kulttuuria yhdistämällä kuva tiettyyn aikaan, paikkaan tai kulttuuriin. Valitsitpa minkä tahansa tähtitatuointisuunnittelun, voit olla varma, että se on erityinen ja ainutlaatuinen!

Tähtitatuointien historia

Tähtitatuoinneilla on ikivanha ja mielenkiintoinen historia, joka ulottuu monille kulttuureille ja aikakausille. Eri kulttuureissa tähti on symboloinut erilaisia ​​käsitteitä, kuten ohjausta, suojelua, henkistä valaistumista, viisautta ja jopa onnea. Tässä on mielenkiintoisia faktoja tähden tatuointien historiasta:

Muinainen Egypti: Tähti oli jumaluuden ja henkisen valaistumisen symboli. Egyptiläiset käyttivät tähteä symbolina suojaa pahalta ja muistutuksena henkisestä polusta. Muinaiset kreikkalaiset ja roomalaiset: Tähti yhdistettiin jumaliin ja sankareihin. Esimerkiksi viisisakarainen tähti eli pentagrammi oli jumalatar Athenen symboli. Kiina: Kiinalaisessa kulttuurissa tähti yhdistettiin kohtaloon ja onneen. Tähtitatuoinnit ovat olleet suosittuja astrologiaan uskovien keskuudessa. Tähtitatuoinnit modernissa kulttuurissa: Tatuointien myötä länsimaiseen kulttuuriin tähdestä on tullut suosittu aihe. Se liittyy usein unelmiin, toiveisiin ja haluihin. Näillä tatuoinneilla voi olla erilaisia ​​tyylejä ja merkityksiä suunnittelusta ja kontekstista riippuen.

Tähtitatuointeja voidaan tehdä useilla eri tyyleillä, yksinkertaisista ja minimalistisista monimutkaisiin ja värikkäisiin. Niillä voi olla erilaisia ​​merkityksiä eri ihmisille, mikä heijastaa heidän uskomuksiaan, unelmiaan ja elämänpolkuaan.

Tähti -tatuoinnin merkitys

Yleensä useimmilla suosituimmilla tähtimalleilla on seuraavat merkitykset:

Himoita

saavutus

Menestys

Onnea

Ainutlaatuisuus

puhelu

Saldo

persoonallisuus

Selviytynyt rintasyöpä

Merivoimien tai merivartioston jäsen

Videopelien harrastaja

Uskonnollinen muutos / usko

Muunnelmia tähtikuvista

1. Pieni tähti tatuointi

Pienellä tähtitatuoinnilla voi olla paljon järkeä - tähti on loppujen lopuksi yksi tärkeimmistä kulttuurien ja uskontojen symboleista maailmassa! Kimaltelevien tehosteiden lisääminen voi näyttää loistavan persoonallisuutesi tai osoittaa, että olet tehnyt jotain tärkeää tai merkityksellistä elämässäsi.

2. Tatuointi tähdenlento tai komeetta.

Laskevat tähdet tai komeetat ovat usein onnea symboleita. Siksi tähden tatuointi voi olla merkki onneasi.

3. Tatuointi Filippiinien aurinko ja tähdet (kolme tähteä ja yksi aurinko).

Tämä kuva, joka näkyy Filippiinien lipussa, on tatuointi, joka on suosittu filippiiniläistä alkuperää olevien tai perinnöllisten ihmisten keskuudessa ... Tässä kuvassa auringossa on kahdeksan sädettä, joista jokainen edustaa Filippiinien maakuntaa ja jokainen kolmesta tähdestä edustaa yhtä Filippiinien kolmesta suuresta saariryhmästä.

4. Tatuointi kelttiläisen tähden muodossa.

Kuten heimojen tähtitatuoinnit, kelttiläiset tähtitatuoinnit ovat sekoitus kahdesta klassisesta tatuointielementistä - tähdistä ja kelttiläisestä tyylistä - yhdessä suuressa mallissa. Kelttiläishenkisellä tähtitatuoinnilla voit edustaa perintöäsi tai korostaa keskinäisyhteyttä ja äärettömyyttä erityisellä kelttiläisestä kudoksella.

5. Punainen ja musta meritähti tatuointi.

Yksi yleisimmistä värillisistä tatuoinneista on tatuointi punainen ja musta tähti , joka on erittäin suosittu Yhdysvaltain laivaston ja rannikkovartioston kanssa. Tässä erityisessä tähtisuunnittelussa yhdistyvät Yhdysvaltain lipun viisisakarainen tähtimuoto ja kompassin vuorottelevat mustat ja punaiset värit, jotka löytyvät merikartoista. Tämä tähtitatuointi symboloi myös kadonneen merimiehen kotiinpaluuta.

6. Tatuoinnin vaaleanpunainen tähti.

Vaaleanpunainen tähti -tatuointi symboloi usein henkilön taistelua rintasyövän kanssa ja on loistava vaihtoehto perinteiselle vaaleanpunaiselle nauha -tatuoinnille. Tietenkin, kun vuorotellen mustaa, meritähti -tatuoinnin tyyliin, vaaleanpunaisesta tähdestä tulee melkein "punk rock" tai "vaihtoehtoinen" symboli rintasyövän taistelusta, mikä antaa tähti -tatuoinnille ainutlaatuisen käänteen. design.

7. Tatuointi violetilla tähdellä.

Violetti tähti tatuointi on yksi tapa edustaa persoonallisuuttasi tähden värin ja luonnollisen symbolismin kautta. Violetti on yhdistelmä punaisen voimakasta energiaa ja sinisen rauhallista vakautta; Siten violetti edustaa elementtien ja tunteiden tasapainoa. Tämä ei ehkä ole useimpien ihmisten luonnollinen tila, mutta tähti personoi ensisijaisesti toiveita ja toiveita. Siksi violetin tasapainon ja tähden luonnollisen halun yhdistelmä tekee tästä mallista täydellisen tatuoinnin niille, jotka etsivät mielenrauhaa ja tasapainoa.

8. Tatuointitähdet ja seepra.

Eläinten symboliikassa seepra ilmentää tasapainoa, yksilöllisyyttä ja vapautta. Sen arvet antavat sen piiloutua Afrikan tasankojen korkealle ruoholle, piiloutua saalistajilta ja suojata eläintä. Ne, jotka haluavat yhdistää tämän eläimen voimakkaan symbolismin ja tähden yhtä voimakkaan symboliikan, voivat tehdä tämän useilla tavoilla.

9. Perhonen ja tähden tatuointi

Perhosia pidetään usein uudestisyntymisen symboleina; siksi näiden muodonmuutosten hyönteisten yhdistäminen tähtien kanssa voi luoda ainutlaatuisen kuvan, joka symboloi sekä uudestisyntymistä että tiettyjen tähtien edustamien tavoitteiden saavuttamista.

10. Tähtien ja pilvien tatuoinnit.

Pilvet symboloivat eri asioita. в eri kulttuureista ja mytologioista. Esimerkiksi kreikkalaisessa ja roomalaisessa mytologiassa pilvet olivat jumalien koti, ja monet ihmiset uskovat nykyään, että pilvet symboloivat epäonnistumista tai lähestyvää vaaraa. Kuitenkin riippuen siitä, mitä haluat pilvien edustavan, tähti- ja pilvitatuoinnillasi on yksi monista eri merkityksistä. Esimerkiksi piirros, jossa näkyy tähtiä myrskypilviä täynnä olevalla taivaalla, osoittaa, että olet käynyt läpi vaikeita aikoja saavuttaaksesi tavoitteesi. Toinen malli, jossa on kirkkaan keltaisia ​​tähtiä valkoisten pilvien kentässä, tarkoittaisi, että ne, jotka olet menettänyt, ovat paremmassa maailmassa.

11. Tatuointi kukka ja tähti.

Kukat voivat symboloida kasvua ja kehitystä; Siksi tämän kuvan sisällyttäminen tähtitatuointisuunnitteluun on loistava tapa lisätä merkityksen tasoa. Tähtiä käytetään usein edustamaan tavoitteita ja pyrkimyksiä, joten näiden yhdistäminen voi heijastaa henkilökohtaista kasvua, jonka olet saavuttanut kohti tavoitteitasi. Esimerkiksi, liljat edustavat hedelmällisyyttä antiikin Kreikan ja Egyptin kulttuureissa ; Siksi piirustus liljasta ja tähdestä voi edustaa naista ja hänen lastaan.

12. Kallo- ja tähtitatuointi

Tämä tatuointi voi symboloida kuoleman tai trauman voittamista, koska kallo symboloi usein kuolemaa ja tähti symboloi vaikean tehtävän suorittamista. Toisessa piirustuksessa voi olla kuuluisa merirosvolippu, joka esittää kalloa tähdellä merenkulkutyyliin: se voi paljastaa elämäämme hallitsevien voimien kaksinaisuuden: vapauden halun tai sen, mitä meiltä odotetaan.

13. Keiju ja tähti tatuointi

Tämä tähtitatuointi voi olla melko naisellinen ja näyttää usein käyttäjän mielikuvituksen tai halun parempaan todellisuutta kohtaan. Mahdollinen keiju- ja tähtipiirustus voisi edustaa puolikuun kuussa istuvaa keijua, jonka edessä on välkkyvät tähdet: se, että keiju kaipaa jotain muuta, voitaisiin nähdä hänen alennetuilla kasvoillaan, ja tähdet symboloisivat hänen unelmaansa tulevaisuudesta . Toinen fantastisempi tatuointisuunnittelu on tähtien keskellä lentävä keiju osoittaakseen, että uskot itseesi ja edistymisesi kohti tavoitteitasi.

14. Tatuointi sydän ja tähti

Sydän- ja tähtitatuointi on erityisen hauska, positiivinen ja ilahduttava toteamus maailmalle: elämä on kaunista ja asioissa ja ihmisissä näkee parasta!

15. Tatuointi tähdellä ja lisalla.

Tähtien lisääminen viiniköynnöstatuoinnille voi lisätä siihen merkitystä ja visuaalista mielenkiintoa. On useita tapoja lisätä tähtiä kiipeilykasvien suunnitteluun; esimerkiksi lehtien tai kukkien sijasta voit sijoittaa kasviin tähtiä: tämä voi osoittaa saavuttamasi tavoitteet. Tätä tatuointia voidaan päivittää vuosien varrella heijastamaan edistymistäsi!

16. Tatuointitähti ja noppaa.

Noppa voi symboloida panoksia, riskiä ja onnea. ... N nopan tatuointi meritähden vieressä voi olla tyypillinen muotoilu merikulttuurissa: monet merimiehet, merirosvot ja merivoimien upseerit pelasivat noppaa ja muita rahapelejä ja pitkiä matkoja.

17. Risti ja tähti tatuointi

Ristin ja tähtitatuoinnin saaminen voi olla loistava tapa muistaa menettämäsi läheinen ja osoittaa uskosi siihen, että jonain päivänä sinut yhdistetään (kuten ristin kristillinen kuva). Yksi tapa personoida tämä tatuointi on lisätä jokaisen henkilön nimikirjaimet tai syntymäaika tähden sisällä tai ympärillä tai sijoittaa viesti, kuten "Lepää rauhassa", joka on kirjoitettu ristin alle.

18. Tatuointitähti Daavid

Daavidin tähti - tärkeä juutalaisuuden symboli. Natsi-Saksassa juutalaisten oli käytettävä tätä symbolia vaatteisiinsa ommeltuna, jotta heidät voitiin tunnistaa milloin tahansa. Tämä on täydellinen tatuointi kaikille, jotka haluavat esitellä juutalaista uskoaan. Se voidaan helposti muokata esittelemään henkilökohtaista uskoasi ja uskomustesi sisältöä. Esimerkiksi ainutlaatuinen Daavidin tähden tatuointisuunnittelu voi olla heprealainen kirjain tai lyhyt sana tähden sisällä. Se voi olla sinulle tärkeä sana tai idea tai kadonneen henkilön nimikirjaimet.

19. Tatuointi Flaming Star

Tuli voi ilmaista aggressiota, vihaa, halua, muutosta ja muutosta sekä halua saavuttaa tavoitteesi hinnalla millä hyvänsä. Tähtien ja liekkien yhdistelmä tatuointisuunnittelussa voi osoittaa, että olet saavuttanut oman menestyksesi tai että olet käynyt läpi elämän liekin ja olet vielä vahvempi kuin ennen.