Enkeli numero 48 - Enkelinumerologia. Enkelin salaisuus numero 48.

Enkeli numero 48

Enkeli numero 48 koostuu numeroiden 4 ja 8 energioiden ja ominaisuuksien yhdistelmästä. Enkeli numero neljä kantaa arvoja rehellisyys ja totuus, saavutus ja menestys, realistiset arvot, kova työ ja päättäväisyys, kova työ ja käytännöllisyys, sekä rakentaa vankan perustan sekä tulevaisuudellesi, että tulevaisuudellesi ja muille. Numero 4 viittaa myös intohimoihimme ja siihen, mikä saa meidät toimimaan. Toisaalta enkeli numero 8 resonoi tieteen kanssa elämänkokemuksen, luotettavuuden ja riippumattomuuden, sisäisen viisauden ja voiman, vaurauden ja vaurauden toteutumisen kautta vetovoiman lain, Karman - maailmankaikkeuden universaalin henkisen lain - syyn ja seurauksen kautta. , anna ja vastaanota.

Enkeli numero 48 kantaa viestin enkeleiltäsi, että elämäsi sykli tai vaihe on päättymässä. Sinut kuitenkin pian palkitaan kovasta työstäsi. Älä pelkää minkäänlaista puutetta tai menetystä, sillä lähestyvä loppu lupaa sinulle uuden alun ja suuremman mahdollisuuden ja mahdollisuuden. Onnistumisesi ja saavutuksesi tuovat sinulle siunauksia ja palkitsevat sinua monin tavoin.

Enkeli numero 48 saattaa vihjata, että vaurauden enkelit ovat kaikkialla ympärilläsi ja seuraavat sinua, kun käyt läpi tulevia positiivisia muutoksia elämässäsi. Enkelit pyytävät sinua karkoittamaan taloudellista tilannettasi koskevat pelot ja muuttamaan ne valoenergiaksi. Sinulla ei ole mitään pelättävää, koska kaikki mitä tarvitset, tarjotaan sinulle.

Numero 48 kantaa viestin, että päättäväisyys ja kova työ, jonka olet tehnyt elääksesi elämääsi vain omalla tavallasi uskomuksesi ja vakaumuksesi mukaan, on synkronoinut sinut täysin henkisen tehtäväsi ja Jumalan elämän tarkoituksen kanssa. Siten elämäsi virtaa yltäkylläisyyteen ja vaurauteen niin kauan kuin jatkat ja jatkat valitsemallasi tiellä. Luota enkelien tukeen ja opastukseen, jonka he antavat sinulle, jonka kautta he ohjaavat sinua. Muista, että tunnet ne usein vaistomaisesti.

Enkeli numero 48 viittaa myös numeroon 3 (4+8=12, 1+2=3).

Namaste. Valo minussa kumartuu valolle sinussa.