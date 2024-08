Tämä Post-Summer Detox on ihosi uudelleenkäynnistys syksyä varten

Vaikka kesä kestää teknisesti syyskuun loppuun asti, niin totta puhuen, kaikki jättävät epävirallisesti hyvästit kaudelle Vapunpäivän jälkeen. To-do-listan kärjessä syksyn valmistautumista varten? Anna ihollemme kipeästi kaivattua rakkautta kesän hemmottelukauden jälkeen. Harkitse: toistuvia epäonnistumisia uima-altaat kloorilla, kolme kuukautta kaikkea vaaleanpunaista ja ehkä jopa liikaa auringon ottaminen. Vaikka olemme hyvässä uskossa levitetty aurinkovoidetta koko kesän, mm tukkeutuneet huokoset, kuiva iho, aurinkovauriot ja halkeilevat huulet ovat usein huolenaihe elokuun lopussa. Onneksi ihosi nollaamiseen tarvitaan vain muutama muutos nykyiseen kesän ihonhoitorutiiniisi. Tarvitsetko vähän ohjausta? Lue vinkit ihosi puhdistamiseen kesän jälkeen.

Syväpuhdistaa huokoset

Kuukausien kuuman ja kostean sään jälkeen olet todennäköisesti huomannut, että ihosi pinnalle kertyy hikeä, likaa ja öljyä. Hiki, johon on sekoitettu meikkiä ja saasteita, voi rasittaa kasvojasi ja aiheuttaa tukkeutuneita huokosia. Puhdista kasvosi puhdistavalla naamiolla parantaaksesi ihohuokosten ulkonäköä ja ehkäistäksesi ihottumia. Yksi suosikeistamme on Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask, joka on formuloitu Amazonin valkosavesta, joka auttaa puhdistamaan ihoa, poistamaan epäpuhtaudet, vähentämään talintuotantoa ja supistamaan huokoset näkyvästi.

Kosteuttaa, kosteuttaa, kosteuttaa

Vakavasti, olemme tosissamme. Puhumme yövoiteista, päivävoiteista, SPF-voiteista, öljyistä, vartalovoiteista... mitä enemmän, sen parempi. Kloori, suolavesi ja UV-säteet voivat kuivata ihoa, joten älä pelkää käyttää kosteusvoidetta. CeraVe Moisturizing Cream on täyteläinen mutta ei rasvainen koostumus, ja se on täynnä hyödyllisiä ainesosia, kuten kosteuttavaa hyaluronihappoa ja keramideja, jotka auttavat korjaamaan ja ylläpitämään ihon luonnollista suojakerrosta. Sitä voidaan käyttää myös kasvoille ja vartalolle.

Korjaa olemassa olevat aurinkovauriot

Kun kesähehkusi alkaa haalistua, saatat alkaa havaita merkkejä auringon vaurioista – ajatelkaa uusia pisamia, tummia läiskiä tai epätasaista ihon sävyä. Valitettavasti et voi peruuttaa UV-säteiden aiheuttamia vaurioita (siksi on niin tärkeää levittää aurinkovoidetta päivittäin), mutta voit auttaa minimoimaan näkyviä aurinkovaurioiden merkkejä ihon pinnalla La Rochen kaltaisella C-vitamiiniseerumilla. -Posay 10% Pure Vitamin C Facial Serum. Se tasoittaa ihon sävyä ja rakennetta jättäen sen sileäksi ja kosteutetuksi.

Käytä antioksidantteja ja aurinkovoidetta

Aurinkovaurioita voi tapahtua ympäri vuoden, myös syksyllä ja talvella, joten älä ohita aurinkovoidetta. Katso La Roche-Posay Anthelios Melt-In aurinkovoide SPF 100 saadaksesi maksimaalisen suojan ja sopii kaikille ihotyypeille, myös herkälle. Lisäsuojaaksesi ympäristön tekijöitä vastaan ​​ja minimoiksesi näkyviä ikääntymisen merkkejä yhdistä aurinkovoide runsaasti antioksidantteja sisältävään seerumiin, kuten SkinCeuticals CE Ferulic.

Kuori ihosi

Kuorinta on aina tärkeää, mutta erityisen välttämätöntä, kun yrität elvyttää ihoasi pitkän, hikinen kauden jälkeen. Yksi suosikeistamme on ZO Skin Health -ihoa uudistavat tyynyt. Se on kemiallinen kuorinta, joka poistaa kuolleet ihosolut ihon pinnalta, vähentää ylimääräistä rasvaa ja samalla rauhoittaa ja rauhoittaa ihoa. Vartaloa varten kokeile Kiehlin Gentle Exfoliating Body Scrub -kuorintaa. Tämä miellyttävä vartalokuorinta poistaa tehokkaasti kuolleet ihosolut ihon pinnalta kuivattamatta sitä liikaa. Kuorivat aprikoosinsiemen ja pehmentävät aineet tekevät ihosta pehmeän ja sileän.

Hemmotella itseä

Taistele kuivia huulia vastaan ​​sisällyttämällä rutiinisi kuorivaa huulikoorintaa, joka auttaa pääsemään eroon huulten kuivasta, hilseilevästä ihosta ja valmistamaan ne kosteuttamaan lisää. Kun olet kuorinut huulet, anna niille heidän tarvitsemansa kosteus ravitsevalla huulirasvalla, -puikolla, -värillä (mitä tahansa haluat), joka sisältää ainesosia, kuten E-vitamiinia, öljyjä tai aloe veraa. Kokeile esimerkiksi Lancômen Nourishing Absolue Precious Cells Lip Balm -huulivoidetta, joka sisältää E-vitamiinia, akaasiahunajaa, mehiläisvahaa ja ruusunmarjan siemenöljyä vähentämään hienoja juonteita ja ryppyjä huulten ympärillä jättäen huulet sileiksi, kosteutettuiksi ja täyteläisiksi.